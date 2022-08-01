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Происшествия
1 августа 2022  14:12
Павел Климчак

Челнинец зарезал соседа за то, что тот взял без спроса его дыню из холодильника

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Накануне в общежитии на проспекте Мира в Челнах обнаружили тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением. Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Стражи порядка задержали подозреваемого – 34-летнего соседа погибшего. Он дал признательные показания: они вместе выпивали алкоголь, в какой-то момент 45-летний мужчина взял без спроса из общего холодильника дыню соседа. В ответ на это челнинец схватил нож и ударил им мужчину в ногу, после чего ушел.

Через некоторое время пострадавший скончался. В скором времени задержанного заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#дыня #умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
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