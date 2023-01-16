Челнинец задушил экс-супругу, которая требовала деньги за долю имущества после развода

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 49-летнего жителя Челнов по статье «Убийство».

По версии следствия, мужчина делил с 50-летней бывшей женой имущество после развода. Чтобы выкупить свою долю, он передал ей 900 тысяч рублей. Однако во время их встречи на даче на территории одного из СНТ Тукаевского района она потребовала еще 600 тысяч рублей.

В ответ на это челнинец ударил женщину, а затем задушил. Ее тело он зарыл на огороде. Родственники женщины, обеспокоившись ее исчезновением, обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время стражи порядка обнаружили тело женщины и задержали челнинца. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.