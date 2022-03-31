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Происшествия
31 марта 2022  11:50
Полина Шевчук

Челнинец забил до смерти бездомного в подъезде своего дома

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В Челнах на 29-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Трагедия произошла накануне в подъезде одного из домов по проспекту Вахитова. 29-летний житель дома повздорил с 74-летний бездомным. В результате конфликта мужчина жестоко избил руками и ногами пожилого челнинца. От полученных травм он скончался.

Причастность к преступлению мужчина не признал. В данный момент челнинец задержан, вскоре ему будет избрана мера пресечения.
 

 

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