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24 мая 2021  11:03
Павел Климчак

Челнинец хранил в гараже более трех тысяч литров этилового спирта

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Полицейские Набережных Челнов обнаружили более трех тысяч литров этилового спирта, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что 30-летний челнинец организовал оптовый канал поставки спирта из соседнего региона, которая перевозилась под видом фармацевтической продукции.

Как стало известно агентству, после этого мужчина сбывал спирт в местные магазины, где он продавался как алкоголь.

Оперативники задержали челнинца и его сообщников в гаражном боксе, где они и хранили этиловый спирт. Всего полицейские нашли 3770 литров спирта.

Установлено, что мужчина не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и лицензии на продажу лекарственных средств не имеет.

Весь изъятый спирт в скором времени отправят на экспертизу, по результатам котором будет принято процессуальное решение.

#Набережные Челны #этиловый спирт
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