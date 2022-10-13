Челнинец взял «Ладу» в кредит, но лишился ее, не заплатив по долгам

фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Набережных Челнах у местного жителя приставы арестовали легковушку «Лада», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчина должен был ежемесячно вносить платежи по кредиту, но делать этого не стал. На должника было заведено 15 исполнительских производств на общую сумму 1,5 млн рублей.

Судебные приставы обнаружили легковушку и арестовали ее. Теперь мужчине придется погасить задолженность, в противном случае автомобиль продадут, а средства пойдут на погашение долга.

