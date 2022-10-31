Челнинец выплатил свыше миллиона долга по алиментам после ареста банковских карт

Житель Челнов должен был выплачивать алименты двум маленьким детям, однако материально им не помогал. Он перечислял незначительные суммы, не превышающие 3 тыс. рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Ранее алименты снимались с заработной платы челнинца, но недавно он уволился и больше на работу не устроился. Сумма долга по алиментам достигла 1,1 млн рублей.

Тогда приставы применили ряд мер, в том числе блокировку банковских карт должника. Это побудило отца устроиться на работу и погасить долг полностью.

«Всего в этом году приставами республики взыскано алиментов на сумму почти 544 млн рублей, что на 123 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», – пояснили в пресс-службе управления.