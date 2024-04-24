Челнинец, выкрикнувший лозунг АУЕ*, получил семь суток ареста

Житель Набережных Челнов получил семь суток ареста за публичную пропаганду экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Установлено, что 9 апреля мужчина, находясь возле подъезда дома в 18-м комплексе, выкрикивал слова с призывом освободить арестантов.

Суд посчитал, что действия челнинца являются экстремистскими и подпадают под признаки состава административного правонарушения.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.