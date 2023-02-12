Челнинец-волонтер из Лисичанска организовал полевую кухню на военном фестивале

Челнинский предприниматель Рустам Гатин вернулся в Набережные Челны из Лисичанска, где организовал полевую кухню и питание для 5 тысяч человек.

Он рассказал, что не задержится в родном городе надолго — до конца февраля, а потом вновь вернется в Луганскую народную республику.

«Все хорошо, все живы-здоровы, команда работает параллельно. Пока мы здесь, за 1700 километров в Лисичанске в эти минуты раздают 5 тыс. порций, кормят мирных жителей», — отметил Гатин.

Сегодня в городе проходит историческая реконструкция. Перед площадкой развернуты интерактивные площадки. Выставка вещей военного периода представлена историко-краеведческим музеем Набережных Челнов, здесь же можно написать бойцам письма.

Фестиваль посетил мэр города Наиль Магдеев. Он отметил, что подобные акции очень важны. «Читая эти письма, они даже плачут», — отметил градоначальник.

Реконструкция прошла при участии военной техники: четырех танков, включая Т-34, трех бронетранспортеров, двух мотоциклов, четырех пушек, минометов и стрелкового оружия. Имитацию взрывов организовали специалисты по пиротехнике. Вся техника — рабочая.

В организации фестиваля задействовано более ста человек. 200 участников приедут из Казани, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Альметьевска, Йошкар-Олы, Ульяновска, Тольятти и Волгограда.

Операция «Кольцо» проходила с 10 января по 2 февраля 1943 года и являлась заключительной частью Сталинградской битвы. Ее целью было уничтожение немецких войск, находящихся в окруженном городе.