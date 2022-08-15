news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 августа 2022  14:21
Полина Шевчук

Челнинец во время застолья едва не заколол шампуром приятеля за оскорбление

news_top_970_100

В Татарстане 46-летний житель Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в минувшую субботу мужчина с приятелем устроили застолье. Во время посиделок гость оскорбил мужчину. В ответ на это челнинец взял шампур и ударил им приятеля в грудь.

Потерпевший был доставлен в больницу, где врачи оказали ему помощь. нападавший задержан. своей вины мужчина не признал. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

#покушение на убийство #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100