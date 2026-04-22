Челнинец, угрожавший перестрелять соседей и ударивший полицейского, получил условку

Житель Набережных Челнов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел 22 января 2026 года в одном из домов по улице Железнодорожников. Жильцу не понравился шум в соседней квартире, возникший из-за ремонта. Будучи нетрезвым, он схватил травматический пистолет и стал ломиться в квартиру соседей, угрожая перестрелять их. На место прибыла полиция, одного из стражей порядка дебошир ударил. Серьезных травм полицейский не получил.

Вину подсудимый полностью признал, извинения за содеянное принес. Приговором суда ему назначено два года условно.