Челнинец ударил приятеля ножом в грудь за то, что они не смогли поделить сдачу с тысячи

Как полагает следствие, накануне на Солнечном Бульваре в Челнах 62-летний мужчина устроил застолье с 48-летним приятелем. Через некоторое время к ним пришел еще один мужчина, который решил занести долг в 500 рублей. Он отдал 48-летнему челнинцу тысячу и стал ждать сдачи. Однако тот вспомнил, что визитер когда-то занимал у него деньги.

Мужчины не смогли поделить сдачу, между ними вспыхнул конфликт, во время которого один ударил другого ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовного дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

