Челнинец стащил из салона кольцо на 110 тыс. рублей и потерял его, убегая

В Челнах вынесли приговор мужчине, который украл золотое кольцо из ювелирного салона «Алмаз-Холдинг». Об этом сообщает пресс-служба местного горсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 24 марта 2026 года. Клиент салона попросил у продавщицы дать ему кольцо стоимостью свыше 110 тыс. для примерки. Как только женщина передала ему кольцо, тот надел украшение на палец и выбежал из магазина. Спустя мгновение воришка переложил драгоценность в карман куртки. В какой-то момент он остановился и обнаружил, что кольца в кармане нет. Скорее всего, мужчина выронил его по дороге. Кольцо искать он не стал, а побежал дальше.

Уголовное дело в отношении челнинца завели по статье о грабеже, так как он открыто похитил ювелирное изделие. Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд дал мужчине год условно, взыскав с него компенсацию за материальный ущерб.