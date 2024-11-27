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Челнинец стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль в Китае через интернет
Челнинец стал жертвой аферистов, пытаясь купить автомобиль через интернет.
Мошенники пообещали ему привезти из Китая машину по привлекательной цене. Затем мужчине прислали документы и фотографии будущего автомобиля и озвучили цену - 50 тысяч рублей за оформление сделки и прочих услуг.
Он перевел необходимую сумму денег, а затем получил счет за автомобиль – свыше двух миллионов рублей. К своим сбережениям он взял кредит более чем на миллион рублей.
В ответ на чек об оплате, мошенники прислали документ, который используют для оплаты товаров. Мужчина ждал и другие документы на авто, но продавцы не торопились их высылать.
Через время мужчина разглядел, что документы были поддельные. Тогда челнинец попросил объяснений у аферистов, но те сослались на некомпетентность коллеги и просили дать время на исправление ошибки, а также на отправку остальных документов.
Но спустя время документов не было, а все попытки челнинца дозвониться до мошенников оказались безрезультатными.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские продолжают поиск аферистов.
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