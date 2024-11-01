Челнинец стал жертвой мнимого заработка на бирже после разговора на сайте знакомств

Знакомства на сайтах или в соцсетях часто бывают непредсказуемыми. За привлекательным профилем девушки или парня может оказаться мошенник или даже целая преступная группа. Виртуальное общение иногда приводит к финансовым убыткам, как, например, произошло с 30-летним жителем Набережных Челнов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, житель Автограда познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств, начал общаться в мессенджере и узнал, что она торгует на так называемой бирже. Заинтересовавшись, он зарегистрировался на рекомендованной ей платформе, открыл счет и провел первые сделки под руководством ее «наставников».

Постепенно увеличивая обороты, мужчина взял кредиты для торговли, а затем столкнулся с проблемой при попытке купить акцию — система потребовала страховку за 800 тыс. рублей.

Челнинец одолжил у своих друзей и знакомых 650 тысяч рублей. Как уверяли «финансисты», этой суммы должно было хватить для продолжения торгов. Однако снова возникли проблемы: личный кабинет был заблокирован, а служба поддержки сообщила, что деньги были переведены на неверный кошелек и необходимо внести новый платеж. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в правоохранительные органы.