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Происшествия 18 июня 2025 19:55

Челнинец, разбивший аудиоколонкой голову девушке на базе отдыха, предстанет перед судом

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Прокуратура Тукаевского района утвердила обвинение против 23-летнего челнинца. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества, сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района Татарстана Руслан Галиев.

Выяснилось, что ночью 12 апреля в банном комплексе базы отдыха «Виктория» пьяный челнинец поссорился со знакомой девушкой. Во время ссоры парень схватил аудиосистему марки «LG» и швырнул ее в направлении девушки, причинив ей травму головы. На этом дебошир не остановился: он выхватил из рук потерпевшей мобильный телефон и разбил его об землю. Общая сумма нанесенного ущерба оценена в 13,5 тысячи рублей.

Свою вину юноша признал и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения.

#суд #Прокуратура #тукаевский район РТ
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