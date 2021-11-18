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Происшествия
18 ноября 2021  17:02
Павел Климчак

Челнинец, ранее судимый за сбыт наркотиков, организовал подпольное казино

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Сотрудники ОЭБ и ПУ УМВД России по Челнам установили, что в одном из домов «Нового города» работает незаконный игровой салон. Оперативники изъяли из казино 26 компьютеров, 27 мониторов, игровой терминал и 26 тысяч рублей.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Стражи порядка задержали подозреваемого 26-летнего челнинца, который ранее был судим по статье «Покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков».

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сейчас полицейские устанавливают всех, кто мог быть причастен к организации подпольного казино. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

 

#подпольное казино #прикрыли игровой салон
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