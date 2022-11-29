Челнинец Раис Назипов возглавил Управление образования в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Начальником Управления образования исполнительного комитета Менделеевского района Татарстана назначен Раис Назипов. Нового главу ведомства на деловом понедельнике представил руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

Раис Назипов с 1999 года работал помощником главы администрации города Набережные Челны. С 2003 года стал руководителем аппарата администрации Челнов. В 2010-м возглавил филиал Университета управления «ТИСБИ» в Автограде.

Затем перешел на пост заместителя руководителя исполкома Елабужского района, а в 2012 году возглавил аппарат Совета Елабужского района.

В 2014-м вернулся в Челны руководителем административной группы научно-образовательного кластера Университета управления «ТИСБИ». Долгое время трудился директором филиала этого вуза в Челнах, но покинул пост в январе этого года.

Радмир Беляев, представляя нового главу Управления образования, отметил большой опыт работы Раиса Назипова, и выразил надежду, что он будет использован во благо Менделеевского района.