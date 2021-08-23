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Ру Тат
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23 августа 2021  14:22
Полина Шевчук

Челнинец проломил голову приятелю за роман с его бывшей подругой

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По версии следствия, в середине августа 50-летний житель Челнов вместе с приятелем устроили посиделки на даче. Во время застолья хозяин стал предъявлять претензии гостю, что тот завел роман с его бывшей подругой. В какой-то момент он схватил топор и стал им избивать приятеля, после чего бросил его на территории СНТ.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, после этого челнинец позвонил экс-возлюбленной и сообщил, что собирается расправиться с мужчиной. Женщина сразу же рассказала обо всем родным. Они приехали в СНТ, забрали пострадавшего и отвезли в больницу. Медики диагностировали у него переломы черепа, челюсти и ребер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия подозреваемого поместили под стражу.
 

 

#покушение на убийство #следком рт
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