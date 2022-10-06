Челнинец пришел с пистолетом на бывшее место работы и стал требовать 250 тысяч

Инцидент произошел на днях в промзоне Челнов. Как рассказали «Татар-информу» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Набережным Челнам, в офис одного из предприятий пришел бывший сотрудник. Он вытащил предмет, похожий на пистолет, и стал требовать у главы фирмы 250 тыс. рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они потребовали отдать оружие. Мужчина согласился. Оказалось, что пистолет и патроны в нем – боевые. Задержанный признался в том, что якобы купил оружие у незнакомца несколько лет назад.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Челнинца поместили под стражу.