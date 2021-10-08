Челнинец прикинулся полицейским, чтобы получить взятку от директора фирмы

По версии следствия, зимой 2019 года правоохранители проводили проверку в одной из челнинских компаний, полицейские изъяли служебную документацию. Заместитель директора этой фирмы сообщил руководителю, что у него есть связи в правоохранительных органах: он общается с одним сотрудником, который может договориться, чтобы проверку закончили.

Во время дальнейших встреч с этим мужчиной директор организации предложил ему взятку в 2,5 млн рублей. В действительности же этот мужчина не являлся полицейским – он лишь создавал такую видимость: носил с собой травматический пистолет, выдавая его за боевой.

После этого руководитель фирмы передал через зама и прочих посредников необходимую сумму, но до лжеполицейского дошло лишь 1,57 млн рублей: остальную сумму забрали посредники. Спустя еще несколько месяцев директора фирмы арестовали, и сейчас он привлекается к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.

О передаче взятки он сообщил в правоохранительные органы после задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Дача взятки», «Посредничество во взятке». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.