Челнинец потребовал компенсацию в 5 млн с районной больницы за то, что ослеп

Житель Набережных Челнов обратился в городской суд с иском к ЦРБ. Мужчина потребовал компенсацию морального вреда в 5 млн рублей за то, что по вине врачей он ослеп. Об этом сообщает Набережночелнинский городской суд.

Как следует из материалов дела, челнинец неоднократно обращался в больницу к офтальмологу в связи с резкой потерей зрения. Врачи выписывали ему лечение, которое так и не помогло. Направление на операцию ему не давали.

После этого пациент обратился в диагностический центр, где ему сказали, что операцию проводить поздно. В итоге челнинец получил 1 группу инвалидности по зрению.

Суд назначил необходимые экспертизы, которые показали, что причиной потери зрения стали медицинские услуги ненадлежащего качества. Иск был удовлетворен – челнинцу назначили компенсацию в 200 тыс. рублей.

