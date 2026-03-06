Челнинец потерял 5 млн рублей, пытаясь заработать на новое жилье с помощью инвестиций

Житель Набережных Челнов потерял 5 миллионов рублей, пытаясь заработать на собственную квартиру с помощью инвестиций.

Как сообщает МВД по РТ, 66-летний мужчина жил в общежитии и мечтал переехать в собственную квартиру, а потому активно искал способ увеличить свои сбережения. В марте прошлого года ему позвонили неизвестные и предложили приумножить капитал, играя на бирже. Слепо доверившись злоумышленникам, мужчина начал следовать их инструкциям, а когда он рассказал аферистам о своей мечте, те начали активно спекулировать на этой теме, обещая невероятные дивиденды.

Все то время, что челнинец общался с мошенниками, он оформлял кредиты, брал взаймы у родственников и обналичивал свои деньги. Все полученное он отдавал мошенникам. Установлено как минимум три случая, когда курьер специально прилетал из Москвы в аэропорт Нижнекамска, где встречался с мужчиной, забирал у него наличку и улетал обратно. Кроме того, часть денег была переведена через почту и онлайн-банки.

В какой-то момент «брокеры» пропали, а мужчина, осознав, что его обманули, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.