Челнинец потерял 2,7 млн рублей, попавшись на уловки брокеров-аферистов

Житель Набережных Челнов попался на уловки интернет-мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

53-летний электромонтер увидел в сети материал брокерской компании, который сулил ему баснословную прибыль. Инвестору следовало лишь конвертировать рублевый счет в криптовалюту, после чего консультанты обещали ему доступ на рынок ценных бумаг.

Они связались с мужчиной с номера, зарегистрированного в Швейцарии, и подробно проинструктировали челнинца. В итоге мужчина перевел через банковские приложения со своих счетов 2 млн 697 тысяч рублей на абонентские номера в онлайн-банке.

Когда представители компании-брокера перестали выходить на связь, житель автограда понял, что стал жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Виновным грозит срок до десяти лет и штраф в размере до миллиона рублей.