Челнинец порезал бритвой лицо подростка, который пришел в гости к его дочери

По версии следствия, в конце августа прошлого года 52-летний житель Набережных Челнов, будучи пьяным, поругался с 16-летним подростком, который пришел в гости к его дочери. В результате конфликта мужчина достал бритвенное лезвие и ударил им школьника по щеке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою причастность к преступлению челнинец признал лишь частично, он находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.