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Происшествия
24 декабря 2021  14:04
Павел Климчак

Челнинец попытался зарезать соседей после замечания о громкой музыке

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Как полагает следствие, в декабре в одном из общежитий на улице Комарова 32-летний челнинец выпивал и громко слушал музыку. Его соседи – мужчина и женщина – пришли жаловаться на громкую музыку. В результате конфликт перерос в драку, челнинец взял нож и ударил им в грудь их обоих.

После этого на место приехали полицейские, чтобы задержать буйного мужчину. Тот во время задержания накричал на них матом.

На мужчину возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Оскорбление представителя власти». Выяснилось, что в прошлом году он вышел из тюрьмы, куда его отправили за убийство отца.

В скором времени ему выберут меру пресечения. Сейчас расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#покушение на убийство
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