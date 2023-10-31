Челнинец получил восемь месяцев колонии за угон иномарки

Суд вынес приговор жителю Набережных Челнов за угон автомобиля. Информация об этом появилась на сайте Набережночелнинского городского суда.

Установлено, что 11 июля мужчина, находясь на автомойке, заприметил Volkswagen Polo, после чего проник в салон, завел двигатель и уехал. Позднее полицейские остановили иномарку в районе остановки общественного транспорта «Студенческая» и задержали угонщика.

Свою вину челнинец полностью признал, в содеянном раскаялся. Рассмотрев данное дело, суд нашел вину подсудимого доказанной и квалифицировал его действия как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.