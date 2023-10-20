Челнинец получил условку за то, что помогал мигрантам незаконно жить и работать в России

В Набережных Челнах суд вынес приговор местному жителю, который помог 20 мигрантам незаконно жить и работать на территории РФ. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Как выяснилось, Исупов занимал должность менеджера в местной фирме и занимался управленческими и административно-хозяйственными функциями. В период времени до 16 апреля 2023 года, более точные дата и время судом не установлены, челнинец подыскал двадцать граждан Республики Узбекистан, незаконно находящихся на территории России, с которыми договорился о выполнении оплачиваемых работ. Мигрантов Исупов разместил на территории фирмы в двухэтажном здании, предоставив каждому из них свое спальное место, а также обеспечив их рабочей одеждой и распределил между прибывшими участки работы.

За управление такой бригадой Исупов получал соответствующую зарплату.

Однако он не уведомил орган миграционного учета, тем самым не поставил мигрантов на учет по месту пребывания. Таким образом Исупов организовал незаконное пребывание иностранных граждан в РФ.

Свою вину Исупов признал полностью и раскаялся в содеянном. Приговор был постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого. Суд назначил челнинцу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца условно с испытательным сроком на 6 месяцев.