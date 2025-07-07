Челнинец получил 22 года колонии за помощь украинским спецслужбам

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Набережных Челнов, который оказывал содействие спецслужбам Украины.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, 35-летний мужчина, являясь противником специальной военной операции на Украине, вступил в состав запрещенного в РФ военизированного объединения, деятельность которого координируется спецслужбами Украины и используется в военных политических целях.

Выяснилось, что мужчина передавал информацию украинским кураторам о расположении производственных цехов на оборонном заводе, производящем бронеавтомобили повышенной защищенности для нужд Минобороны РФ.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Государственная измена».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием наказания первых 5 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.