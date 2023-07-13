Челнинец получил 17 лет колонии за три преступления

В Набережночелнинском городском суде РТ вынесли приговор мужчине за три преступления. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что на участке местности Вахитовского кольца Челнов мужчина поссорился с приятелем, после чего ударил ножом. От полученных травм потерпевший скончался. После этого мужчина похитил паспорт потерпевшего, мобильник, а затем снял деньги с банковского счета, принадлежащего потерпевшему.

Кроме того, мужчина признан виновным в том, что оформил кредит на сумму 383 тыс. рублей на чужое имя. Также его признали виновным в даче взятки автоинспектору за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления автомобилем при отсутствии водительского удостоверения.

В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск мужчины, на имя которого оформили кредит, о взыскании 340 тыс. рублей. Также мужчину обязали выплатить 53 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением и 5 млн рублей за компенсацию причиненного морального вреда в пользу матери потерпевшего.