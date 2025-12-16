Челнинец пойдет под суд за рассылку порноматериалов с детьми

В Набережных Челнах 32-летний местный житель обвиняется в обороте порнографических материалов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следствия, весной мужчина незаконно приобрел в одном из мессенджеров материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних и переслал двум знакомым женщинам. Последние и обратились в полицию.

Собранные материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд.