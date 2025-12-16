news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 декабря 2025 15:22

Челнинец пойдет под суд за рассылку порноматериалов с детьми

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах 32-летний местный житель обвиняется в обороте порнографических материалов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следствия, весной мужчина незаконно приобрел в одном из мессенджеров материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних и переслал двум знакомым женщинам. Последние и обратились в полицию.

Собранные материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд.

#Уголовное дело #суд #Набережные Челны #несовершеннолетие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025