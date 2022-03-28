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Происшествия
28 марта 2022  17:37
Полина Шевчук

Челнинец пойдет под суд за обман на 1,6 млн и угрозу убийством

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В Татарстане в суд направлено дело 37-летнего челнинца. Мужчину обвиняют в мошенничестве и угрозе убийством, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, в 2019 году к челнинцу обратился мужчина с просьбой помочь прекратить проверку правоохранительных органов в отношении фирмы, которую подозревали в незаконной банковской деятельности. Челнинец пообещал решить вопрос и взял деньги, которые он якобы должен будет передать сотрудникам в качестве платы за окончание проверки. Позднее часть денег он вернул, но вновь потребовал средства. В общей сложности челнинец выманил более 1,6 млн рублей.

Когда потерпевший понял, что его обманули, он обратился в полицию. Тогда злоумышленник стал слать сообщения с угрозами расправы.

Своей вины мужчина не признал. Дело направлено в суд.
 

#угроза убийством #Мошенничество #следком рт
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