Челнинец погиб, пытаясь сам потушить пожар в квартире

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных спецслужб 112 ближе к шести часам вечера. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома 20/02 в Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Спустя несколько минут прибывшие пожарные эвакуировали жильцов и потушили огонь. Из горящей квартиры вынесли тело погибшего мужчины.

По предварительной информации, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяин квартиры попытался потушить огонь самостоятельно, однако отравился продуктами горения и скончался.

На место происшествия выехал зампрокурора города Айдар Салимуллин.