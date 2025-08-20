Челнинец отсудил у Turkish Airlines почти миллион рублей за сорванную поездку

Житель Набережных Челнов добился решения суда в свою пользу против авиакомпании Turkish Airlines, получив в качестве компенсации 965 тыс. рублей за аннулированные авиабилеты.

Как сообщает пресс-служба городского суда, 3 февраля челнинец заключил с авиакомпанией договор воздушной перевозки по маршруту Казань — Стамбул — Сан-Паулу — Стамбул — Казань стоимостью 158 тыс. руб. Перед самым вылетом авиаперевозчик отказался от исполнения договора и аннулировал билеты, не осуществив полный возврат средств.

Пассажир был вынужден приобрести билеты другой авиакомпании, заплатив за них 260 тыс. рублей.

В результате судебного разбирательства суд обязал Turkish Airlines выплатить 261 тыс. рублей за авиабилеты, 109 тыс. рублей в качестве возмещения убытков, 453 тыс. рублей в качестве компенсации за задержку перевозки, 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 135 тыс. рублей штрафа. Решение в законную силу не вступило.