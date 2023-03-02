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Челнинец отправится на исправительные работы за организацию онлайн-казино
В Набережных Челнах вынесен приговор 20-летнему местному жителю. Юноша признан виновным по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи», рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в декабре прошлого года молодой человек организовал в нежилом помещении на улице Шамиля Усманова в Автограде подпольное казино. Для этого он купил 34 системных блока с мониторами и WI-FI роутеры.
Доход от нелегального бизнеса составил более 63 тыс. рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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