Челнинец отправится на исправительные работы за организацию онлайн-казино

В Набережных Челнах вынесен приговор 20-летнему местному жителю. Юноша признан виновным по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи», рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в декабре прошлого года молодой человек организовал в нежилом помещении на улице Шамиля Усманова в Автограде подпольное казино. Для этого он купил 34 системных блока с мониторами и WI-FI роутеры.

Доход от нелегального бизнеса составил более 63 тыс. рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.