Челнинец отправил мошенникам 2,5 млн рублей, чтобы «обезопасить» свои деньги

Вечером в минувшую пятницу жителю Челнов позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он рассказал челнинцу о том, что якобы некие лица пытаются украсть деньги с его счетов. От беспокойства мужчина сразу поверил мошеннику и стал слушаться его рекомендаций.

Аферисты держали контакт с челнинцем в течение двух дней. Сначала он перевел свои сбережения на полмиллиона рублей якобы на безопасные счета. После этого он взял кредит в два миллиона рублей, чтобы «перебить» анологичный запрос, который якобы поступил от злоумышленников. Полученные деньги он тоже перевел аферистам.

Когда те вновь попросили челнинца оформить очередной займ, он понял, что стал жертвой мошенников, и сообщил обо всем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность всех звонивших злоумышленников. Как уже удалось выяснить, номера аферистов зарегистрированы в Москве, республиках Адыгея и Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челнам.