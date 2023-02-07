Челнинец оплатил 100 тысяч долга по алиментам после ареста его авто

Житель Набережных Челнов задолжал по алиментам 100 тыс. рублей. Добровольно оказывать помощь мужчина не спешил, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрацию автомобиля, но и это не стало стимулом к погашению долга. Следующей мерой стал арест легковушки Mazda, которая принадлежала алиметщику.

После этого нерадивый отец в течение недели полностью погасил долг.

