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Ру Тат
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Происшествия
7 февраля 2023  11:46

Челнинец оплатил 100 тысяч долга по алиментам после ареста его авто

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Житель Набережных Челнов задолжал по алиментам 100 тыс. рублей. Добровольно оказывать помощь мужчина не спешил, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрацию автомобиля, но и это не стало стимулом к погашению долга. Следующей мерой стал арест легковушки Mazda, которая принадлежала алиметщику.

После этого нерадивый отец в течение недели полностью погасил долг.
 

 

#долг по алиментам #алименты #судебные приставы
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