Челнинец месяц пробыл на свободе и зарезал нового друга своей возлюбленной

В Татарстане 50-летнего ранее судимого челнинца обвиняют в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в начале октября мужчина освободился из мест заключения. На свободе он узнал, что возлюбленная завела нового друга. Тогда он стал звонить женщине и выяснять отношения. В какой-то момент новый сожитель поднял трубку и договорился о встрече с ревнивцем. На встречу новый приятель взял палку, отверженный ухажер – нож. После короткого разговора подозреваемый нанес оппоненту множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте.

Своей вины задержанный не признал. Подозреваемого поместили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.