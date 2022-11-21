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Ру Тат
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Происшествия
21 ноября 2022  15:46
Полина Шевчук

Челнинец лишился BMW за 139 неоплаченных штрафов ГИБДД

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Челнинец лишился BMW за 139 неоплаченных штрафов ГИБДД
фото: пресс-служба УФСПП России по РТ

В Челнах водитель BMW накопил 139 штрафов за нарушение ПДД, а также не оплатил налоги. Сумма долга челнинца превысила 100 тыс. рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Долги мужчина оплачивать не спешил. Тогда приставы выяснили, что у челнинца есть в собственности BMW.  Приставы совместно с инспекторами ГИБДД во время очередного рейда остановили иномарку и арестовали ее.

«Теперь на погашение у правонарушителя есть 10 дней. В случае игнорирования погашения долга, его автомобиль реализуют принудительно, а на вырученные средства оплатят имеющиеся задолженности», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.

 

 

#долги по штрафам #судебные приставы
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