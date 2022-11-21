Челнинец лишился BMW за 139 неоплаченных штрафов ГИБДД
В Челнах водитель BMW накопил 139 штрафов за нарушение ПДД, а также не оплатил налоги. Сумма долга челнинца превысила 100 тыс. рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Долги мужчина оплачивать не спешил. Тогда приставы выяснили, что у челнинца есть в собственности BMW. Приставы совместно с инспекторами ГИБДД во время очередного рейда остановили иномарку и арестовали ее.
«Теперь на погашение у правонарушителя есть 10 дней. В случае игнорирования погашения долга, его автомобиль реализуют принудительно, а на вырученные средства оплатят имеющиеся задолженности», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.