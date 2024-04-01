Челнинец изменил жизнь после того, как выжил в ДТП

Житель Челнов Равиль Ахметзянов переосмыслил свою жизнь после того, как выжил в ДТП.

Трагедия произошла 5 лет назад, когда он возвращался в Челны из командировки. Тогда его неожиданно ослепили фары встречной машины и он, не справившись с управлением, улетел в кювет.

«В считанные секунды в салоне все взлетело вверх тормашками. Помню, как по голове прошелся тяжелый гаечный ключ, а из термоса вылился горячий чай», - цитируют рассказчика «Челнинские известия».

От удара мужчина потерял сознание. Спасло то, что его разбитый автомобиль обнаружили проезжавшие мимо водители. Они вызвали скорую, которая доставила Равиля в больницу с многочисленными травмами.

По словам мужчины, когда он лежал в больнице, то обратил внимание на то, как соседи по палате преображались, общаясь по видео с детьми и женами.

После трагедии и долгого курса лечения челнинец задумался о том, что оставит после себя на этой земле. Выйдя на работу, он перестал наведываться в клубы и задумался о создании семьи. Позже в соцсетях мужчина познакомился с Лилией. Она работала медсестрой и жила с мамой, за которой требовался уход. Так что свободное после дежурств время она проводила дома.

«Я быстро понял, что нашел себе нового друга – добрую и умную собеседницу, – делится Равиль. – Она понимала меня, поддерживала, развлекала смешными рассказами о своей кошке Белочке. Я пригласил ее на прогулку в парк, где мы кормили белок: Лилия заранее запаслась орешками. Мне это понравилось, значит, сердце доброе. С того дня начался наш роман. А спустя два месяца, когда уже окончательно поправился, я сделал ей предложение».

Жених и невеста решили не устраивать пышную свадьбу и после регистрации уехали на море. А за тещей Равиля согласилась присмотреть ее родственница.

Сейчас у супругов Ахметзяновых двое детей, свой дом и сад, где на деревьях живут три забавные белки.