Челнинец избил мать до смерти за отказ дать 200 рублей на такси

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня в Набережных Челнах, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

38-летний мужчина вместе с женой возвращался домой, будучи пьяным. Поднявшись в квартиру, он попросил у 57-летней матери 200 рублей, чтобы оплатить проезд. Та отказала ему, в ответ на что сын начал избивать ее.

Супруга побежала к соседям, а те позвонили в полицию, и мужчину задержали. От полученных ран мать челнинца скончалась на месте.

На мужчину завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Суд заключил его под стражу. Сейчас расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.