Челнинец из ревности зверски убил бывшего возлюбленного своей подруги

Накануне днем в квартире одного из домов по улице Гайдара в Челнах было обнаружено изуродованное тело 37-летнего мужчины. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний местный житель. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, нетрезвый мужчина пришел к бывшей возлюбленной занять денег. В этот момент домой пришел новый приятель женщины. Между мужчинами произошла потасовка. На почве ревности 49-летний челнинец стал избивать молотком бывшего бойфренда женщины, а также изрезал его ножом. Как стало известно агентству из собственных источников, злоумышленник отрезал неприятелю половой орган. После совершенного убийства, челнинец, угрожая расправой, забрал подругу и сына и ушел.

Утром женщина вернулась в квартиру и обнаружила, что бывший возлюбленный мертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. На время следствия его поместили под стражу.

