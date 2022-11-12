Челнинец из ревности к супруге разгромил домофон

В соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах мужчина подходит к подъезду, открывает дверь и ждет, пока его спутница, которая чуть отстала, пройдет. Однако женщина не торопиться заходить в дом.

Тогда челнинец ковыряет вначале дверь неким металическим предметом, а после разбивает им же камеру домофона и уходит.

Дебошира удалось установить. Им оказался 34-летний местный житель, сообшилм «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что пьяный мужчина приревновал супругу, нашел у подъезда металлический предмет и попортил из входную группу.

Челнинца доставили в отдел полиции «Автозаводский», где на него был составлен протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».