Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинец из батальона «Тимер» рассказал о самых волнительных моментах на передовой
Игорь Девяткин из Набережных Челнов, в прошлом боец спецоперации, пришел поставить подпись в поддержку кандидата в Президенты РФ. Участник команды «КАМАЗ-мастер» рассказал журналистам, что служил с июля 2022 по январь 2023 год в именном батальоне «Тимер» – был водителем-механиком БМП-3.
По его словам, противника фактически не видели, потому что стреляли издалека. Первое время всё шокировало, но потом привык. А вот детские письма всегда вызывали положительные эмоции.
«Очень такой запоминающийся был случай, когда я уже увольнялся, мне поручили раздать ребятам, кто со мной рядом служил, письма от школьников, которые пришли из Набережных Челнов. И очень волнительно было читать. У нас все ребята были тронуты чуть ли не до слез, плакали», — рассказал Игорь Девяткин.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»