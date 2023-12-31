Челнинец из батальона «Тимер» рассказал о самых волнительных моментах на передовой

Игорь Девяткин из Набережных Челнов, в прошлом боец спецоперации, пришел поставить подпись в поддержку кандидата в Президенты РФ. Участник команды «КАМАЗ-мастер» рассказал журналистам, что служил с июля 2022 по январь 2023 год в именном батальоне «Тимер» – был водителем-механиком БМП-3.

По его словам, противника фактически не видели, потому что стреляли издалека. Первое время всё шокировало, но потом привык. А вот детские письма всегда вызывали положительные эмоции.

«Очень такой запоминающийся был случай, когда я уже увольнялся, мне поручили раздать ребятам, кто со мной рядом служил, письма от школьников, которые пришли из Набережных Челнов. И очень волнительно было читать. У нас все ребята были тронуты чуть ли не до слез, плакали», — рассказал Игорь Девяткин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.