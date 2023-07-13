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Руc Тат
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Общество 13 июля 2023 17:28

Челнинец готовился к экзаменам три года, чтобы получить 200 баллов на ЕГЭ

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Выпускник 11 класса гимназии №76 Никита Силин набрал максимальный балл на ЕГЭ по двум предметам – литературе и английскому языку. В его копилке – 200 баллов. Парень рассказал «Челнинским известиям» о том, как готовился к экзаменам и куда планирует поступать.

Никита рассказывает, что готовиться к экзаменам начал заранее, гораздо раньше, чем за год, чтобы потом не бегать в панике. По литературе начал заниматься с репетитором за месяц до начала девятого класса. А за английский язык взялся в 2020 году во время пандемии коронавируса, учился в языковой школе.

Никита признается, что до начала 9 класса плохо знал эти предметы, но со временем смог все наверстать. Поэтому он не считает себя ботаном.

«До 9 класса я ни к чему не готовился. Все, что я получил сейчас, определенно стоило моих трехлетних усилий. Сначала мне вообще литература не нравилась, но потом я ее полюбил», – говорит выпускник.

#Набережные Челны #егэ
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