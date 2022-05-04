Челнинец едва не убил водителя, которому мешал проехать

По версии следствия, 30 апреля 46-летний житель Челнов, будучи пьяным, выгуливал собаку на дороге на улице Северной. В этот момент неподалеку ехал автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 22-летний челнинец. Молодой человек сигналил мужчине с собакой, чтобы тот сошел на обочину, однако тот не обращал внимания и продолжал прогулку.

В итоге водитель попытался объехать мужчину, тот решил ударить кулаком по машине. Молодой человек вышел из салона и между мужчинами начался конфликт. В итоге пьяный челнинец достал нож и ударил им в грудь водителя, после чего ушел. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свою причастность к преступлению мужчина не признал. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.