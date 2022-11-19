Челнинец едва не сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
Сообщение о пожаре в доме №4 по улице Академика Королева в Челнах поступило накануне в 20.32 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что пожар происходит в квартире на четвертом этаже пятиэтажки – горели вещи, мебель и натяжной потолок.
Пожарным удалось быстро потушить возгорание. Площадь пожара составила 10 кв. метров.
В результате пожара пострадал 37-летний хозяин квартиры. Мужчину с отравлением продуктами горения доставили в больницу.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.