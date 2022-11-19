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Происшествия
19 ноября 2022  07:58
Полина Шевчук

Челнинец едва не сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты

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Челнинец едва не сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме №4 по улице Академика Королева в Челнах поступило накануне в 20.32 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что пожар происходит в квартире на четвертом этаже пятиэтажки – горели вещи, мебель и натяжной потолок.

Пожарным удалось быстро потушить возгорание. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 37-летний хозяин квартиры. Мужчину с  отравлением продуктами горения доставили в больницу.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

#пострадал на пожаре #МЧС РТ
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