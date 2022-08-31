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Ру Тат
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Происшествия
31 августа 2022  12:20
Полина Шевчук

Челнинец едва не погиб на пожаре, который вспыхнул из-за непотушенной сигареты

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Сообщение о пожаре в доме №33 по улице Яшлек в Челнах поступило накануне в 16.02 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горели вещи и мебель в трехкомнатной квартире на 9 этаже девятиэтажки. Из квартиры был спасен 59-летний мужчина. Пострадавшего с ожогами тела второй степени и отравлением продуктами горения доставили в ожоговое отделение БСМП Челнов.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
 

#спасли из огня #непотушенная сигарета спровоцировала пожар #МЧС РТ
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