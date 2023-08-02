Челнинец едва не лишился квартиры из-за долгов в 1,5 млн рублей

Жителю Набережных Челнов запретили выезд за пределы России, арестовали счета в банке и недвижимость из-за долга в 1,5 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

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Как оказалось, мужчина взял в долг у знакомого крупную сумму денег. Оформили все, как в банке — договор займа на 1 год под 36% годовых. Однако заемщик деньги не вернул. Знакомый ждал полтора года, после чего обратился в суд.

На заседание должник не пришел, и суд, рассмотрев все доводы, заочно принял решение: взыскать с заемщика и сумму долга, и проценты – более 3 млн рублей. Кроме того, штраф в сумме 7 500 рублей, неустойку в сумме 101 тыс. рублей, а также возврат государственной пошлины в сумме 24 тыс. рублей.

В результате судебный пристав Челнов возбудила исполнительное производство. Несмотря на это, должник категорически отказывался возвращать долг. Лишь когда арестованную недвижимость уже готовили выставить на торги, должник все же решил все оплатить. Вернул в полном объеме займ теперь уже бывшему другу, и все остальные долги.