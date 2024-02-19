Челнинец Айрат Ганиев назначен замначальника инспекции Госстройнадзора РТ

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Бывший замруководителя исполкома Набережных Челнов Айрат Ганиев назначен заместителем руководителя Государственного строительного надзора Республики Татарстан. Об этом на аппаратном совещании объявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Наш коллега Айрат Сайдашевич Ганиев назначен заместителем руководителя Государственного архитектурно-строительного надзора РТ. Он вместе с нами работал и возглавлял строительный комплекс нашего города, работал долгие годы на различных должностях в исполнительном комитете», — рассказал Магдеев.

До этого Ганиев трудился на стройке, прошёл все ступени стройотрасли начиная с простого рабочего специалиста.

«Смог достичь определенных высот в профессиональной деятельности. Его добросовестная работа была замечена на республиканском уровне и его пригласили на высокую государственную должность», — подчеркнул градоначальник.

Он поблагодарил коллегу за совместную работу.

«Надеемся и дальше также добросовестно будет работаться на благо нашей родной Республики Татарстан и нашей страны, не забывать родной город, Набережные Челны — город, в котором вы состоялись, стали профессионалом. Город, в котором живут ваши родители, ваши друзья, родные и близкие. Родину забывать нельзя», — добавил мэр.