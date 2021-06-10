В Челнах общественники обсудили благоустройство набережной Табеева

В Набережных Челнах на площадке культурно-образовательной платформы «Метро» прошло обсуждение развития набережной имени Фикрята Табеева. Модератором встречи выступила руководитель института городских исследований «Тамга» Мария Леонтьева.

Набережная Табеева была построена десять лет назад и сегодня ей требуется доработка, об этом неоднократно в своих выступлениях говорил мэр Челнов Наиль Магдеев, призывая горожан голосовать за включение объекта в список общественных пространств, подлежащих реконструкции в 2022 году.

При этом территорию вдоль набережной Фикрята Табеева планируется активно застраивать жилыми комплексами. Какими должны быть новостройки, чтобы они не стали препятствием для развития значимой части города, обсудили на встрече.

Общественники акцентировали внимание проектировщиков на том, что набережная Табеева нуждается в продолжении, что сделает береговую часть благоустроенной и приспособленной для массового отдыха. У людей должен быть доступ к реке и зеленой зоне. Вдоль набережной желательно создать условия для реализации идей креативных сообществ — это могут быть арт-объекты, выставочные и сценические «пятачки», фотозоны, созданные с учетом разнорельефности местности.

Что же касается жилой застройки, то прозвучало предложение придерживаться малоэтажной концепции, дворы разгрузить от машин, а существующие спуски к набережной благоустроить, при этом жестко ограничить или даже запретить допуск автомобилей к берегу.